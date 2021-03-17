С сегодняшнего дня Латвия возобновляет воздушное сообщение с третьими странами: что нужно знать
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Со среды, 17 марта, в Латвии вновь разрешено международное авиасообщение с третьими странами — в том числе организуемые туристическими операторами перевозки в целях отдыха. Однако напоминаем, что собирающимся за рубеж латвийцам следует помнить о рисках и действующих дополнительных обязательствах.

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Перед тем как отправиться за рубеж, Министерство иностранных дел настойчиво призывает принимать во внимание меры эпидемиологической безопасности, утвержденные как иностранными правительствами, так и пассажирскими перевозчиками (например, авиакомпаниями), а также аэропортами. Следует учесть и условия страхования поездки, в том числе в отношении расходов, которые появятся, если из-за заражения Covid-19 путешественник не сможет вернуться в Латвию в запланированное время.

По-прежнему остается в силе требование, что все лица перед возвращением в Латвию должны заполнять электронную анкету covidpass.lv, также следует предъявить отрицательный результат теста, сделанный не ранее чем за 72 часа перед поездкой, а также по возвращению в Латвию необходимо соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней.

Необходим еще и второй платный тест


Важно знать, что лицам, которые прилетают в Латвию прямыми авиарейсами, пересекая внешнюю границу ЕС, необходимо сделать второй платный тест на Covid-19 сразу после прибытия в Латвию. Если результат теста отрицательный, то придется соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней по своему месту жительства.

В случае положительного результата теста, или если тест не был сделан, лицо обязано самоизолироваться в гостинице. Расходы на проведение теста и на гостиницу покрывает путешественник.

Категории лиц, которые имеют право въезжать в Латвию из третьих стран, остаются неизменными.

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