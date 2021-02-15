С сегодняшнего дня Латвию транзитом нужно пересекать в течение 12 часов
Foto: LETA

Согласно постановлению Кабинета министров, с сегодняшнего дня лица, пересекающие Латвию транзитом, должны это сделать в течение 12 часов после регистрации в системе covidpass.lv, сообщили в Министерстве внутренних дел.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и распространение нового штамма Covid-19, во время чрезвычайного положения важно сократить продолжительность пребывания на территории Латвии лиц, пересекающих границу с целью транзита, поясняет министерство.

Установлен и ряд исключений из этого правила. Работники предприятий, предоставляющих транспортные услуги, члены экипажей грузовых или технических рейсов будут иметь в запасе 72 часа. Исключение также распространяется на пассажиров международного сообщения, которые должны пересечь территорию Латвии в течение 48 часов, и на пассажиров самолетов, следующих транзитом через территорию Латвии, если они не покидают контролируемую зону аэропорта, где могут находиться 24 часа.

Кроме того, исключение распространяется на членов экипажей морских судов и самолетов, а также на моряков, которым необходимо добраться до своего места работы или вернуться с него. Для них лимит не установлен.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Новые рестораны Wolt: февральская подборка

Новые проекты

Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€