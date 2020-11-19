С сегодняшнего дня людей без масок не пустят в общественные помещения

С сегодняшнего дня люди без масок не будут допускаться в общественные помещения, а поставщикам услуг предписано не обслуживать людей без масок, предусматривают принятые правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19".

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Как заявил Минздрав, некоторые люди до сих пор не используют или неправильно используют маски, например, в торговых центрах, тем самым подвергая опасности себя и окружающих.

"Таким образом, чтобы по возможности избежать запрета или чрезмерного ограничения соответствующих видов коммерческой деятельности, необходимо ввести запрет на предоставление услуг лицам, которые не соблюдают просьбу организатора мероприятия или поставщика хозяйственной услуги соблюдать требования эпидемиологической безопасности", — сообщил Минздрав.

В то же время изменения в правилах требуют, чтобы организатор мероприятия, поставщик хозяйственных услуг или владелец здания не допускали в общественные помещения людей, которые не используют маски или используют их ненадлежащим образом. Поставщики услуг должны будут обеспечить, чтобы таким лицам не предоставлялись услуги.

За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.