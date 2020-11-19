С сегодняшнего дня людей без масок не пустят в общественные помещения
Foto: Shutterstock

С сегодняшнего дня люди без масок не будут допускаться в общественные помещения, а поставщикам услуг предписано не обслуживать людей без масок, предусматривают принятые правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как заявил Минздрав, некоторые люди до сих пор не используют или неправильно используют маски, например, в торговых центрах, тем самым подвергая опасности себя и окружающих.

"Таким образом, чтобы по возможности избежать запрета или чрезмерного ограничения соответствующих видов коммерческой деятельности, необходимо ввести запрет на предоставление услуг лицам, которые не соблюдают просьбу организатора мероприятия или поставщика хозяйственной услуги соблюдать требования эпидемиологической безопасности", — сообщил Минздрав.

В то же время изменения в правилах требуют, чтобы организатор мероприятия, поставщик хозяйственных услуг или владелец здания не допускали в общественные помещения людей, которые не используют маски или используют их ненадлежащим образом. Поставщики услуг должны будут обеспечить, чтобы таким лицам не предоставлялись услуги.

За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

27

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов