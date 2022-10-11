С сегодняшнего дня максимально допустимая скорость - 90 км/ч

Со вторника, 11 октября по всей стране максимально допустимая скорость снижена до 90 км/ч, сообщили ГАО Latvijas Valsts ceļi.

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Знаки 100 км/ч и 110 км/ч, которые были установлены в летний сезон - убраны.

Эти знаки были расположены летом на Видземском шоссе (А2) на участке от Таллинского шоссе (А1) до Сените, на Вентспилсском шоссе на участке от Риги до Юрмалы, на Таллинском шоссе (А1) на Саулкрастской окружной дороге, на Даугавпилсском шоссе (А6) от Саласпилса до Икшкиле, а также на дороге регионального значения Тинужи-Кокнесе.

Водителей призывают считаться с тем, что в утренние и вечерние часы теперь темно, а видимость может ухудшить густой туман. Из-за дождя и опавших листьев дороги могут быть скользкими. В связи с этим водителей призывают быть осторожными и выбирать соответствующую скорость.