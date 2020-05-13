С сегодняшнего дня открываются центры приема посетителей Рижской думы
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С сегодняшнего дня откроются центры приема посетителей Рижской думы на ул. Кунгу, 7/9, ул. Бривибас, 49/53, ул. Даугавпилс, 31, ул. Э. Смильгя, 46 и ул. Дзирциема, 28.

Одновременно сохраняется возможность ответов на вопросы жителей удаленно, по телефону 80000800 и электронной почте apc@riga.lv.

Для уменьшения риска распространения вируса рабочие места в центрах приема посетителей будут защищены стеклянными барьерами, необходимо соблюдать дистанцию два метра. В центрах доступны дезинфицирующие средства, а поток посетителей будет регулироваться.

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LETA

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