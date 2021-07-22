С сегодняшнего дня переболевшие Covid-19 могут получить сертификат о вакцинации после одной прививки
Foto: F64

С 21 июля жители, переболевшие Covid-19 и получившие одну дозу вакцины от Covid-19 любого одобренного в ЕС производителя, могут получить сертификат о вакцинации, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Прививка должна быть сделана в течение 180 дней после получения положительного анализа на Covid-19. Сертификат можно получить через 14 дней после прививки.

Если переболевший житель получил прививку до 21 июля, то ему следует на сайте covid19sertifikats.lv удалить старый сертификат и создать новый, в котором будут отражены корректные данные, указали в службе.

Что касается путешествий, то подобный сертификат работает в тех странах ЕС, которые признали одну прививку после болезни достаточной для полной защиты.

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