С сегодняшнего дня подростки в возрасте 16-17 лет могут получить прививку от Covid-19 (14:09)

17 мая начинается вакцинация от Covid-19 подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Они смогут получить прививку вакциной производства BioNTech/Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения.

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Записаться на прививку можно либо через сайт manavakcina.lv, либо по телефону 8989, либо через семейного врача или медучреждение, предварительно убедившись, что там доступна вакцина BioNTech/Pfizer, передает министерство. Кроме того, вакцина доступна в центрах массовой вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают 36 226 молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет. Минздрав отмечает, что согласно закону, молодые люди старше 14 лет, желающие получить прививку, не обязаны получать разрешение родителей или опекунов, достаточно их собственного согласия.

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса (Развитие/За!) в первой половине дня понедельника заявку на вакцинацию подали более 600 подростков. Ведомство расценивает это как хороший сигнал.

Павлютс сообщил, что опрос показал очень высокий интерес к прививкам от Covid-19 в возрастной группе 18-24 лет - точно готовы привиться 47% опрошенных людей, а могли бы привиться 16% респондентов.

Глава Бюро вакцинации Эва Юхневича отметила, что подростки очень ждали эту возможность. Бюро планирует их информировать о прививках через социальные сети и лидеров мнений.