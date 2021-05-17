С сегодняшнего дня подростки в возрасте 16 - 17 лет могут получить прививку от Covid-19

17 мая начинается вакцинация от Covid-19 подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Они смогут получить прививку вакциной производства BioNTech/Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения.

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Записаться на прививку можно либо через сайт manavakcina.lv, либо по телефону 8989, либо через семейного врача или медучреждение, предварительно убедившись, что там доступна вакцина BioNTech/Pfizer, передает министерство. Кроме того, вакцина доступна в центрах массовой вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают 36 226 молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет. Минздрав отмечает, что согласно закону, молодые люди старше 14 лет, желающие получить прививку, не обязаны получать разрешение родителей или опекунов, достаточно их собственного согласия.