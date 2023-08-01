С сегодняшнего дня посадка в автобусы и троллейбусы Rīgas satiksmе по вечерам — только через передние двери
Foto: LETA

С сегодняшнего дня на всех автобусных и троллейбусных маршрутах предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme посадка пассажиров после 21:00 будет организована через передние двери, сообщили на предприятии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для пассажиров с детскими колясками и людей в инвалидных колясках посадка не изменится и будет проходить через среднюю дверь. Через все двери будут входить и пассажиры трамваев.

Поездки после 21:00 на всех автобусных и троллейбусных маршрутах необходимо регистрировать на пульте водителя. Пассажиры, которые оплачивают поездку через приложение, должны оплатить ее уже садясь в транспортное средство и показать водителю подтверждение оплаты в телефоне.

Таким образом, водитель будет следить за тем, чтобы все пассажиры зарегистрировались и оплатили поездку.

Цель нововведения — изменить поведение пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшить количество безбилетников.

Ранее посадка через передние двери уже была введена на 30 маршрутах общественного транспорта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā