С сегодняшнего дня разрешены развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе
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Со вторника, 15 июня, в Латвии разрешены развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе. Соответствующее предложение Минэкономики на прошлой неделе одобрил Кабинет министров.

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Поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают разрешить оказание индивидуальных развлекательных услуг, например, аттракционов и каруселей, чтобы сделать их доступными для детей всех возрастов.

Также разрешено предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов, при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности. Предоставлять эти услуги можно с 6:00 до 22:00.

Посетители и персонал в местах с интенсивным потоком людей должны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет. Оборудование в местах развлечений необходимо дезинфицировать до и после использования.

На одного человека в местах развлечения должно быть обеспечено не менее 20 кв. м площади.

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