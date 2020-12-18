С сегодняшнего дня Резекненская больница ограничит плановые операции

Готовясь к более стремительному росту числа госпитализированных пациентов с Covid-19, с пятницы, 18 декабря, Резекненская больница ограничит плановые операции, сообщила специалист по общественным отношениям медучреждения Лаура Сондоре.

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Больница, оценив ситуацию, сочла необходимым подготовиться к более резкому росту количества пациентов с Covid-19 и ограничить плановые операции с сегодняшнего дня до 11 января.

Персонал больницы свяжется с пациентами индивидуально, чтобы проинформировать их об изменениях в предоставлении услуг.