С сегодняшнего дня рижане могут подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

Информация о подаче заявок, в том числе контактные телефоны и адреса учебных заведений, размещена на сайте www.integracija.riga.lv. Курсы могут посещать декларированные в Риге жители, находящиеся в Латвии на законных основаниях, родным языком которых не является латышский. Записаться на курсы могут взрослые, но не безработные или школьники.

Учебное заведение для посещения курсов рижане могут выбрать в удобном для себя месте.