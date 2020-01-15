С сегодняшнего дня увеличены цены на билеты в поездах и региональных автобусах

С сегодняшнего дня вырастут цены на билеты в поездах и региональных автобусах, рассказала агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

В автобусах проезд подорожает на 0,10 евро, в поездах на 0,1 евро, если нынешняя цена не превышает 1,90 евро, и на 0,2 евро, если нынешняя цена выше 1,90 евро.

До 10% будет увеличена скидка на билеты, купленные электронным способом, при условии, если цена одноразового билета превышает 2,10 евро.

Как пояснили в Автотранспортной дирекции, цены на проезд в автобусах и поездах не менялись последние семь лет, а расходы на обеспечение маршрутов значительно выросли.

Руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш напомнил, что пассажиры по-прежнему могут покупать абонементные билеты, которые на автобусах обеспечивают скидку в 10%, 15% или 20%, а на поездах до 46%.