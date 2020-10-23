С сегодняшнего дня в аэропорту "Рига" возобновлены проверки QR-кодов для системы Covidpass

Государственное Агентство гражданской авиации распорядилось возобновить в аэропорту "Рига" проверку QR-кодов для прилетающих в страну пассажиров. Эти коды являются подтверждением того, что человек зарегистрировался на ресурсе www.covidpass.lv, заполнив электронную анкету, касающуюся выполнения эпидемиологических требований по Covid-19.

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Проверки возобновлены с пятницы, 23 октября. В Агентстве гражданской авиации отметили Delfi, что это делается для обеспечения безопасности общества в условиях пандемии Covid-19. До сих пор строгие меры безопасности в авиации обеспечили, что в Латвию воздушными судами завезено лишь 4,5% от всех случаев заболевания коронавирусом.

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке необходимо заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах Кабинета министров.

Электронная анкета доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной платформе covidpass.lv.

После заполнения э-бланка въезжающий получает специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию нельзя.

Э-анкету можно заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкете, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.