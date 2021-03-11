С сегодняшнего дня в Гризинькалнсе введены ограничения скорости

С сегодняшнего дня, 11 марта, в районе Гризинькалнса введено ограничение скорости в 30 км/ч, а с 16 марта такие изменения будут введены и в Тихом центре столицы, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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Изменения связаны с безопасностью пешеходов и других уязвимых участников дорожного движения, а также снижения транспортного шума.

Зона ограничения скорости в Гризинькалнсе введена на участке между улицами Александра Чака, Пернавас, Яниса Асариса, Авоту и Матиса. Разрешенная скорость на указанных улицах, а также на улице Таллинас останется неизменной. Изменения в организации дорожного движения коснутся только территории между упомянутыми улицами.

В районе Тихого центра зоны ограничения скорости будут введены в двух местах:

на территории между бульваром Калпака, улицей Пулквежа Бриежа, улицей Ханзас и улицей Кришьяниса Валдемара. Разрешенная скорость на этих улицах останется прежней, а ограничение скорости 30 км/ч будет относиться к участку между этими улицами; на территории между улицами Элизабетес, Экспорта, Ханзас и Пулквежа Бриежа. Разрешенная скорость на этих улицах останется прежней, а ограничение скорости 30 км/ч будет относиться к территории между этими улицами.

Чтобы принять такое решение, необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на безопасность дорожного движения — загруженность улиц припаркованным транспортом, ширина проезжей части и тротуаров, наличие учебных заведений, прозрачность перекрестков и поворотов, интенсивность движения автомобилей, пешеходов, велосипедистов и другие аспекты.

Такие зоны на улицах Риги будут постепенно вводиться и в будущем, особенно на районных улицах, где есть частные дома и исторически не строились тротуары.