С сегодняшнего дня в Латвии завершается выплата пособий по простою

Сегодня завершается срок выплаты пособий по простою. Прогнозируя дальнейший рост безработицы, Министерство благосостояния разработало ряд новых мер поддержки занятости населения.

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Одной из запланированных мер поддержки являются зарплатные субсидии. Работодателям планируется выделять субсидии в размере 50% от месячной зарплаты работника в течение четырех месяцев. Максимальный размер зарплатной субсидии составит 430 евро в месяц.

Каждый работодатель сможет получить поддержку для количества безработных, которое не превышает 50% от общего числа работников предприятия, но не более 20 человек.

Как сообщалось, Служба госдоходов начала выплату пособий по простою работникам предприятий, которые наиболее сильно затронул кризис Covid-19, 27 марта.