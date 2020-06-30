С сегодняшнего дня в Латвии завершается выплата пособий по простою
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Сегодня завершается срок выплаты пособий по простою. Прогнозируя дальнейший рост безработицы, Министерство благосостояния разработало ряд новых мер поддержки занятости населения.

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Одной из запланированных мер поддержки являются зарплатные субсидии. Работодателям планируется выделять субсидии в размере 50% от месячной зарплаты работника в течение четырех месяцев. Максимальный размер зарплатной субсидии составит 430 евро в месяц.

Каждый работодатель сможет получить поддержку для количества безработных, которое не превышает 50% от общего числа работников предприятия, но не более 20 человек.

Как сообщалось, Служба госдоходов начала выплату пособий по простою работникам предприятий, которые наиболее сильно затронул кризис Covid-19, 27 марта.

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LETA

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LETA

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Служба госдоходов
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