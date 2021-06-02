С сегодняшнего дня в помещениях могут собираться до 10 человек, на открытом воздухе — до 20
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С сегодняшнего дня, соблюдая принцип двух домохозяйств, в помещениях могут собираться до 10 человек и до 20 человек на открытом воздухе, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

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Люди из разных домохозяйств могут принимать участие в похоронах и крещении — до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Практическое обучение оказанию первой помощи может проводиться очно в группе из 10 человек. При этом преподаватель и обучаемые должны использовать респираторы, соблюдать дистанцию 2 метра и иметь отрицательный тест на Covid-19.

Люди, прошедшие полный курс вакцинации, через 14 дней после прививки могут участвовать в обучении по оказанию первой помощи в группе до 20 человек без теста на Covid-19, масок и дистанции.

Как отмечает Министерство здравоохранения, существующие эпидемиологические ограничения будут постепенно смягчаться с учетом показателей заболеваемости и охвата вакцинацией.

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