С сегодняшнего дня вместе с ковид-сертификатом можно показывать водительские права, студенческое или пенсионное удостоверение

В среду, 29 декабря, вступают в силу поправки к закону об управлении распространением инфекцией Covid-19, позволяющие предъявлять ковид-сертификат вместе с водительскими правами, студенческим или пенсионным удостоверением, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

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Поправки были приняты Сеймом в декабре и провозглашены президентом Эгилом Левитсом.

Поправки предложили министр внутренних дел Мария Голубева и министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Пандемия и так осложняет повседневную жизнь людей. Если есть возможность в какой-то мере облегчить ее, то такую возможность необходимо использовать", - заявил ранее Павлютс.