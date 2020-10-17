С сегодняшнего дня запрещены групповые спортивные тренировки в помещениях

С сегодняшнего дня до 6 ноября не должны проводиться групповые спортивные тренировки в помещениях, предусматривает принятое на этой неделе постановление правительства.
Как ранее заявил Минздрав, распространение Covid-19 связано и с деятельностью спортивных коллективов, поэтому планируется на месяц запретить коллективные занятия спортом в помещениях.
Любительские спортивные мероприятия в дальнейшем можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.
Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, команд высших лиг.
Также до 6 ноября запрещена организация спортивных мероприятий. Запрет не распространяется на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.
Как заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, риск заражения Covid-19 на групповых спортивных занятиях в первую очередь связан с пребыванием в ограниченном пространстве, например, в раздевалках и душевых, при этом не разделены потоки людей.