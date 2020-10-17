С сегодняшнего дня запрещены групповые спортивные тренировки в помещениях

С сегодняшнего дня до 6 ноября не должны проводиться групповые спортивные тренировки в помещениях, предусматривает принятое на этой неделе постановление правительства.

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Как ранее заявил Минздрав, распространение Covid-19 связано и с деятельностью спортивных коллективов, поэтому планируется на месяц запретить коллективные занятия спортом в помещениях.

Любительские спортивные мероприятия в дальнейшем можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.

Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, команд высших лиг.

Также до 6 ноября запрещена организация спортивных мероприятий. Запрет не распространяется на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.

Как заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, риск заражения Covid-19 на групповых спортивных занятиях в первую очередь связан с пребыванием в ограниченном пространстве, например, в раздевалках и душевых, при этом не разделены потоки людей.