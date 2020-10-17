С сегодняшнего дня запрещены групповые спортивные тренировки в помещениях
Foto: Shutterstock

С сегодняшнего дня до 6 ноября не должны проводиться групповые спортивные тренировки в помещениях, предусматривает принятое на этой неделе постановление правительства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как ранее заявил Минздрав, распространение Covid-19 связано и с деятельностью спортивных коллективов, поэтому планируется на месяц запретить коллективные занятия спортом в помещениях.

Любительские спортивные мероприятия в дальнейшем можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.

Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, команд высших лиг.

Также до 6 ноября запрещена организация спортивных мероприятий. Запрет не распространяется на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.

Как заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, риск заражения Covid-19 на групповых спортивных занятиях в первую очередь связан с пребыванием в ограниченном пространстве, например, в раздевалках и душевых, при этом не разделены потоки людей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

40

Source

LETA

Tags

Коронавирус Занятия спортом Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Что привезти на память из Вентспилса
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна