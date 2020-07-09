С сегодняшнего дня земессаргов отзывают от дополнительного патрулирования границы Латвии

Армия с сегодняшнего дня больше не планирует продолжать вместе с пограничниками патрулирование восточной границы Латвии, сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

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Он отметил, что в настоящее время ситуация не столь сложна, чтобы земессарги участвовали в охране восточной границы. "Если в будущем ситуация ухудшится, мы обязательно вмешаемся", — добавил министр.

После введения чрезвычайного положения из-за Covid-19 Национальные вооруженные силы с 30 марта оказывали помощь Государственной пограничной охране в патрулировании границ. Ежедневно на границе с Россией и Белоруссией в патрулировании участвовали до 60 солдат и земессаргов, а также до 15 транспортных средств.

Патрулирование было продлено до 9 июля на основе оценки эпидемиологической ситуации в России и Белоруссии, а также анализа рисков и информации о росте нелегальной иммиграции после окончания чрезвычайного положения.