С сегодняшнего вечера в Риге закроют для транспорта съезд с Южного моста на ул. Маскавас
Foto: LETA

В субботу, 17 октября, с 8.00 будут проводиться работы по покрытию асфальтобетоном съезда с Южного моста на улицу Маскавас. Автоводители должны учитывать, что съезд с моста будет закрыт для движения уже в пятницу, 16 октября, в 23.00, сообщает Рижская дума.

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16 октября в 23.00 начнутся работы по фрезерованию, а в 8.00 17 октября начнутся работы по асфальтированию. В случае неблагоприятных погодных условий покрытие асфальтобетоном будет проводиться в воскресенье, 18 октября.

Движение транспортных средств на съезде с Южного моста будет открыто 18 октября в 23.00, но в случае если погодные условия будут благоприятны для асфальтирования, и работы будут закончены раньше, то и съезд с моста будет раньше открыт для движения.

Автоводителей призывают обращать внимание на дорожные знаки и выбирать пути объезда.

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