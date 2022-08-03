С сентября для части клиентов Tet подорожает интернет

В начале августа клиенты Tet, которые пользовались услугами оператора со скидкой, получили "письма счастья". В них сообщалось, что с 1 сентября услуги интернета для них подорожают.

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Как сообщила агентству LETA представитель Tet Ласма Трофимова, на данный момент цены на основные услуги Tet не меняются и изменения коснутся лишь тех клиентов, к которым применялись скидки.

В среднем стоимость услуг со скидкой повысится на 12%. Судя по письмам, которые получили наши читатели, подорожание в среднем составит 2,50-3 евро. При этом в письмах оператора сказано, что "за Вами сохранится скидка, которая, как и раньше, делает цену ниже стандартной".

В сообщении оператора сказано, на подорожание услуг интернета повлияли события последних лет в мире, инфляция, рост цен на электроэнергию и другие ресурсы, а также рост цен и объемов потребления интернета.

Стоит отметить, что договоры с применением скидок заключались на два года, и, например, одна из читательниц Delfi, подписала его только в июне. Как сообщила представитель Tet, договор предусматривает возможность вносить изменения в тарифы, предупредив об этом клиента за месяц, как того требует Закон об услугах электронной связи.

В течение последних пяти лет в увеличение мощностей, стабильности и защиту от внешних кибератак, а также в усовершенствование и развитие интернет-услуг Tet инвестировал почти 80 млн евро. До конца 2023 года планируется вложить еще порядка 40 млн евро.

В прошлом году оборот концерна Tet составил 253,253 млн евро, что на 13,7% больше, чем годом ранее, в свою очередь, прибыль снизилась на 5,1% - до 28,852 млн евро. Оборот самого Tet в 2021 году составил 200,618 млн евро, что на 12,5% больше, чем годом ранее, а прибыль уменьшилась на 11% и составила 26,778 млн евро.