С сентября изменились около 300 региональных автобусных маршрутов по всей Латвии

С сентября внесены изменения примерно в 300 региональных автобусных маршрутов по всей Латвии.

Как и каждый год, есть несколько сотен рейсов, которые не выполняются летом во время школьных каникул, а возобновляются осенью и выполняются до мая.

Изменения касаются как новых маршрутов, так и закрытых маршрутов, при этом на некоторых других маршрутах будут разные дни производительности, в которые автобусы будут курсировать по указанным маршрутам.

Услуги общественного транспорта на маршрутах, где с сентября происходят изменения в выполнении рейсов, предоставляют 19 перевозчиков: AS "Nordeka", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas busu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Dundagas ABC", перевозчики самоуправлений SIA "Ventspils reiss", SIA "Tukuma auto", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Dobeles Busu Parks", SIA "Daugavpils Busu Parks", AS "Rēzeknes Busu Parks", SIA "Ludzas Autotransporta Uemnost", SIA "Norma-A", SIA "Galss Buss", SIA "Dautrans", SIA "Balvu autotransports", SIA "Gulbenes autobuss" и SIA "Ceļavējš"-ATP.

С 1 сентября также внесены изменения в 37 маршрутов в связи с доставкой учащихся непосредственно в образовательные учреждения. Ученики и родители в Мадонском, Талсинском, Елгавском, Огрском, Салдусском, Кулдигском, Саласпилсском, Алуксненском, Смилтенском, Цесском и Валмиерском краях должны обратить особое внимание на изменения маршрутов. Услуги по доставке детей в школы предоставляют 9 перевозчиков: SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "VTU Valmiera", AS "Nordeka", SIA "GALSS BUSS". , AS "CATA", SIA "Tukuma auto", АО "Liepājas busu parks", АО "Talsu autotransports".

Дирекция автомобильного транспорта предлагает жителям перепроверить актуальные расписания перед поездкой на сайте www.atd.lv в разделе "Расписания движения" или https://www.1188.lv/satiksme.