С сентября повышается тариф на отопление в Пиньки, Кекаве, Елгаве и Даугавпилсе

С 1 сентября в нескольких населенных пунктах Латвии повысятся тарифы на теплоэнергию. В частности, известны новые расценки на отопление для жителей Даугавпилса, Елгавы, поселка Пиньки и Кекавского края.

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В поселке Пиньки Бабитского края с 1 сентября вступит в силу новый тариф на теплоэнергию, поставляемую SIA Babites siltums, который ранее утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK). В результате тариф на отопление в Пиньки составит 270,12 евро/МВтч, что на 267,4% больше, чем нынешний (73,53 евро/МВтч, действует с 1 октября 2021 года). Повышение связано с повышением цены на топливо: из-за подорожания природного газа общая стоимость топлива для коммерсанта увеличилась более чем в четыре раза.

В Даугавпилсе 1 сентября вступит в силу новый тариф на теплоэнергию муниципального акционерного общества "Daugavpils siltumtīkli". По сравнению с нынешним (93,06 евро/МВтч) новый тариф на отопление в Даугавпилсе будет выше на 31,7% и составит 122,55 евро/МВтч.

В Даугавпилсе тариф на теплоэнергию в этом году изменится уже в шестой раз в этом году. С февраля тариф увеличился на 64,4% до 93,65 евро/МВтч, с апреля снизился на 13,9%, с мая увеличился на 17%, с июля снизился на 3,9%, а с августа увеличился на 2,7%. Предприятие "Daugavpils siltumtīkli" может устанавливать собственные тарифы в случае изменения цен на топливо. Это означает, что как только цена на топливо становится ниже той, что включена в применяемый тариф, продавец должен установить более низкий тариф.

В Елгаве с 1 сентября вступит в силу новый тариф на теплэнергию, поставляемую фирмой SIA "Gren Jelgava". Тариф составит 85,82 евро/МВтч (на 26,9% выше, чем нынешний). Действующий в настоящее время тариф в Елгаве в размере 67,63 евро/МВтч применяется с 1 июля.

В Кекавском крае с 1 сентября вступает в силу новый тариф на теплоэнергию для SIA Ķekavas nami. Таким образом, тариф в Кекаве, Рамаве, Катлакалнcе и Валдлаучи составит 279,51 евро/МВтч, или на 54,3% больше, чем действующий.

SIA Ķekavas nami второй раз в этом году меняет тариф на теплоэнергию. Сейчас в Кекаве, Рамаве, Катлакалнсе и Валдлаучи тариф составляет 181,14 евро/МВтч, он вступил в силу с 1 августа. А до этого тариф Ķekavas nami составлял 39,64 евро/МВтч, он действовал с 2020 года и был одним из самых низких в Латвии.

Комиссия обращает внимание на то, что в счетах для домашних хозяйств с 1 октября этого года государственная поддержка будет учитываться автоматически. Поддержка от государства составит 50% разницы между действующим в настоящее время тарифом и пороговым значением тарифа в размере 68,00 евро/МВтч, установленным в предыдущем отопительном сезоне. Например, если тариф состаит 200,00 евро/МВтч, то при господдержке ((200,00-68,00):2=66,00) тариф для пользователя составит 134,00 евро/МВтч (200,00-66,00=134,00).