С сентября тариф на теплоэнергию в Саласпилсе возрастет на 24%

По информации Саласпилсской краевой думы, с сентября тариф на тепловую энергию в Саласпилсе повысится почти на четверть, информирует агентство LETA.

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SIA "Salaspils Siltums" представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на тепловую энергию, который может вступить в силу с 1 сентября.

В настоящее время окончательный тариф на тепловую энергию в Саласпилсе с учетом акциза составляет 61,79 евро за мегаватт-час. После повышения тарифа он может составить 76,55 евро за мегаватт-час, что на 23,9% больше, чем сейчас.

Компания "Salaspils siltums", полностью принадлежащая Саласпилсской краевой думе, была зарегистрирована в 1996 году. Уставный капитал компании составляет 6 054 000 евро.

"Salaspils siltums" в прошлом году работал с оборотом 2,97 млн ​​евро и прибылью 290 000 евро.