С сентября в Марупе начнет работу спортивная школа
Foto: Shutterstock

4 сентября в Марупе на улице Кантора, 97 состоится открытие спортивной школы Марупского края, сообщила агентству LETA специалист по связям со СМИ самоуправления Мара Мичуле

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Решение о создании спортивной школы в Марупском крае было принято на заседании краевой думы 14 марта этого года.

Школа в Марупе создана с целью предоставления возможностей для физического и интеллектуального развития детей и молодежи, укрепления здоровья, развития способностей и талантов, полезной организации досуга, а также для мотивации к подвижному образу жизни.

В новой школе у детей будет возможность заниматься спортом не только по образовательным программам по интересам, но и осваивать программы профориентации.

На первом этапе в спортивной школе будут реализовываться три программы профессионального образования – велогонки BMX, футбол и баскетбол.

А для обучения шестилетних детей будут реализованы программы по легкой атлетике, баскетболу, футболу, плаванию, регби, пляжному и классическому волейболу, таэквондо, флорболу и триатлону.

Занятия в школе будут проходить шесть дней в неделю. После завершения программы профессионального образования учащиеся получат сертификат о профессиональном образовании.

Прием первых учащихся в спортивную школу Марупского края состоится в сентябре.

Спортшкола Марупского края находится в ведении Управления образования, культуры и спорта самоуправления. Директором школы является Дайга Жвирбле.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе