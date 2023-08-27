С сентября в Марупе начнет работу спортивная школа

4 сентября в Марупе на улице Кантора, 97 состоится открытие спортивной школы Марупского края, сообщила агентству LETA специалист по связям со СМИ самоуправления Мара Мичуле

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Решение о создании спортивной школы в Марупском крае было принято на заседании краевой думы 14 марта этого года.

Школа в Марупе создана с целью предоставления возможностей для физического и интеллектуального развития детей и молодежи, укрепления здоровья, развития способностей и талантов, полезной организации досуга, а также для мотивации к подвижному образу жизни.

В новой школе у детей будет возможность заниматься спортом не только по образовательным программам по интересам, но и осваивать программы профориентации.

На первом этапе в спортивной школе будут реализовываться три программы профессионального образования – велогонки BMX, футбол и баскетбол.

А для обучения шестилетних детей будут реализованы программы по легкой атлетике, баскетболу, футболу, плаванию, регби, пляжному и классическому волейболу, таэквондо, флорболу и триатлону.

Занятия в школе будут проходить шесть дней в неделю. После завершения программы профессионального образования учащиеся получат сертификат о профессиональном образовании.

Прием первых учащихся в спортивную школу Марупского края состоится в сентябре.

Спортшкола Марупского края находится в ведении Управления образования, культуры и спорта самоуправления. Директором школы является Дайга Жвирбле.