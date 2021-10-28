С середины декабря работа на стройке — только в "зеленом" режиме

С 15 декабря работа на всех строительных объектах может проходить только в "зеленом" режиме безопасности — все работники должны иметь действующий сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом напоминает Латвийское партнерство строительных подрядчиков.

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Чтобы строительные предприятия могли продолжить работу во время ЧС, партнерство строительных подрядчиков подготовило рекомендации для работников отрасли на основе требований постановлений Кабинета министров, в том числе рекомендации по организации труда до 15 декабря.

Сейчас в строительной отрасли — один из самых низких уровней вакцинации, в октябре была привита только половина работников, сообщил Гинтс Микельсонс, руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков.

Он напомнил, что это может серьезно повлиять на работу строительных предприятий, и что до 15 декабря работники могут использовать широко доступные возможности привиться, и успеть пройти полный курс вакцинации.