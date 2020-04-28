С середины марта в Риге существенно улучшилось качество воздуха

В городе стало легче дышать. Так вкратце можно охарактеризовать изменения в центре Риги с того момента, когда на время чрезвычайной ситуации был введен ряд ограничений.

Как отмечает Skaties.lv, согласно данным сенсорам воздуха, качество воздуха в столице Латвии меняется в лучшую сторону. В среднем, показатели качества воздуха улучшились примерно на треть. Это значит, что люди вдыхают на городских улицах на треть меньше пыли.

Количество пыли на улицах столицы фиксируется специальными сенсорами, установленным в центре Риги. Один из них вот уже несколько лет фиксирует загрязнение воздуха возле Видземского рынка — на перекрестке ул. Бривибас и Матиса.

Датчики пыли, которые могут быть установлены любым жителем города, измеряют мельчайшие частицы пыли PM10. Эти частицы пыли не видны человеческому глазу, поскольку настолько малы, что могут попасть в кровоток человека через легкие, что делает их очень опасными.