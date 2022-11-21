С середины недели местами в Латвии наступит оттепель

Во второй половине этой недели местами в Латвии ожидается оттепель, прогнозируют синоптики.

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Небо будет преимущественно облачным, местами ожидаются небольшие осадки. По текущим прогнозам, больше всего осадков будет в четверг, а в пятницу наряду со снегом возможен моросящий дождь. На дорогах образуется гололедица.

Ветер будет слабым, что способствует образованию тумана.

В первой половине недели температура воздуха ночью понизится до -2..-7 градусов, при ясном небе на несколько градусов ниже. Максимальная температура воздуха днем составит +1..-4 градуса, на Курземском побережье Рижского залива местами +2..+3 градуса.

В выходные температура воздуха ночью ожидается не ниже +1..-4 градусов, днем повысится до -1..+4 градусов, а местами на Курземском побережье бужет еще теплее.