С середины сентября поток граждан России на границе сократился на 30%

С 19 сентября, когда вступили в силу введенные правительством ограничения на несущественные поездки для граждан России, поток въезжающих в Латвию россиян сократился на 30%, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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В предыдущие сутки границу Латвии пересекли 209 граждан России, что в среднем в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонии их было 1117, а в Литве — 1058.

В целом с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границу пересекли 6442 гражданина России — только те, кто входит в категории исключений, определенных постановлением правительства.

Лишь 15% из них въехали на основании выданной Латвией визы категории C или D, еще 40% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, сотрудники предприятий, лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.

Почти половина российских граждан, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для них, а используется для транзита в другие страны Евросоюза.

Государственная пограничная охрана осуществляет усиленный иммиграционный контроль иностранцев в течение всего их пребывания в Латвии и строго следит за соблюдением условий пребывания, а также за тем, чтобы сроки пребывания, указанные в визах, не нарушались и иностранцы покинули Латвию в установленные сроки.

Вчера во въезде в Латвию было отказано двоим россиянам, а всего с 19 сентября — 230.

На зеленой границе с Россией не констатировано случаев, когда люди пытались нелегально проникнуть в Латвию.