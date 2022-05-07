С субботы до 9 мая можно пройти "Европейский экзамен"

С сегодняшнего дня до 9 мая на сайте "esmaja.lv" пройдет "Европейский экзамен", принять участие в котором могут все желающие, чтобы проверить и дополнить свои знания о Европейском союзе, сообщила агентству LETA представитель общества "Европейское движение в Латвии" Лиене Валдмане.

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Она отметила, что в этом году "Европейский экзамен" можно пройти и на украинском языке. В настоящее время в школах Латвии учатся более 3000 украинских детей, которых приглашают принять участие в экзамене.

Также в этом году введены две новые номинации - "Самое активное государственное или муниципальное учреждение" и "Самые активные латвийское предприятие, неправительственная организация".

На основе полученных баллов и времени прохождения экзамена в каждой возрастной группе будут определены 20 победителей, которые получат дипломы и титул победителя. Обладатели призов "Европейского экзамена" будут определены в ходе лотереи - все участники, набравшие 50 баллов в каждой возрастной группе и группах взрослых участников, будут участвовать в розыгрыше, и десять победителей лотереи получат подарочные карты на сумму 50 евро для приобретения настольных игр. В целом в лотерее будет 60 призов.

Обладатели титула "Самая активная школа" получат подарочную карту на сумму 200 евро, а титула "Самый активный класс" - на сумму 150 евро для приобретения спортивного инвентаря. Обладатели титулов "Самое активное государственное или муниципальное учреждение" и "Самые активные латвийское предприятие, неправительственная организация" получат корзины со сладостями на сумму 100 евро.

"Европейский экзамен" можно пройти на сайте "esmaja.lv", где для каждой возрастной группы предусмотрены вопросы разного уровня сложности. "Европейский экзамен" организует представительство Европейской комиссии в Латвии в сотрудничестве с обществом "Европейское движение в Латвии".