С субботы маски нужно носить во всех общественных местах

В условиях продолжающегося роста заболеваемости Covid-19 с сегодняшнего дня маски нужно носить во всех общественных местах, также с субботы ограничено допустимое количество людей на частных и публичных мероприятиях.

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Носить маски нужно будет во всех общественных местах, в том числе тех, где люди находятся на фиксированных местах. Маски нужно будет надевать в местах оказания публичных услуг (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг.

Маски не нужно будет носить там, где это невозможно, например, в бассейнах, аквапарках и банях, в салонах красоты, где проводятся процедуры для лица.

Требование носить маски также не распространяется на заведения общественного питания, такие как кафе и бары. В этих заведениях маски в обязательном порядке должен носить персонал. Также требование использовать маски не распространяется на образовательные учреждения.

В свою очередь на рабочих местах, где клиентам не предоставляются очные услуги, например в офисах, работодатель должен оценить, сможет ли он обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, таких как дистанция два метра между работниками, и решить, следует ли вводить обязательное ношение масок для лица.

Так как прогнозируется, что до 6 ноября не будет достигнут достаточный результат, требование ношения масок введено на неопределенный срок. Оно может быть снято, когда прекратится неконтролируемое распространение коронавируса.

Изменено принятое во вторник решение правительства о том, что маски не должны носить люди, переболевшие "Covid-19". Теперь и этим людям предписано носить маски.

Маски нужно будет носить в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах и др., если люди находятся на фиксированных местах.

Также с сегодняшнего дня количество людей на частных мероприятиях в помещениях уменьшено с 30 до 10 человек, на открытом воздухе - с 300 до 100.