С субботы террасы кафе и ресторанов будут работать до полуночи

С сегодняшнего дня оказание услуг общественного питания на открытом воздухе разрешено до 24:00. Ранее террасы заведений общепита могли работать до 21.00.

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Соответствующие поправки в четверг принял Сейм.

В соответствии с правилами Кабинета министров на террасах заведений общепита за одним столиком могут находиться не более четырех взрослых, вместе с детьми — до десяти человек, но не более чем из двух семей.

На террасах между столиками должна соблюдаться дистанция два метра, если между ними нет специальных заграждений.

В местах общественного питания и персонал, и посетители должны пользоваться масками, за исключением времени, когда посетители сидят за столом.