С улиц Риги откачивают дождевую воду и растаявший снег
Foto: F64

В столице продолжается оттепель и дождь, на улицах Риги работают десять единиц техники, которая откачивает воду из образующихся луж. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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Из-за переменных погодных условий на улицах риги образуются опасные для движения ямы, их ремонт происходит независимо от погодных условий. На данный момент при помощи технологии холодной укладки асфальта заделано примерно 10 тысяч квадратных метров ям.

На улицах с грунтовым покрытием может образоваться слякоть, из-за чего затрудняется движение, а масса автотранспорта влияет на состояние улиц.

Водителей призывают выбирать соответствующую скорость движения и сообщать о выбоинах и больших лужах в Центр управления дорожным движением.

Уже сообщалось, что четверг в Риге будет дождливым, температура воздуха — около +7 градусов, вечером похолодает до +2.

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