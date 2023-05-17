С улицы Таллинас пропали столбики, и снижена скорость до 30 км/ч. Почему?

На улице Таллинас в Риге - на участке от ул. Бривибас до ул. Аугуста Деглава - изменилась организация дорожного движения. Во-первых, до 30 км/ч снижена максимально допустимая скорость, во-вторых, пропали столбики. Почему?

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Как рассказал передаче Латвийского телевидения 4. studija руководитель бюро Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс, изменения в организации дорожного движения были необходимы, так как припаркованные на тротуаре автомобили мешали проведению централизованной чистки тротуаров.

"Было запрещено парковаться на тротуаре и с наступлением благоприятных погодных условий мы вместе с обществом жителей окрестностей Гризинькалнса провели изменения дорожного движения - переместили эти парковки на проезжую часть. В результате этих изменений появилась новая разметка парковочных мест и была снижена до 30 километров в час максимально допустимая скорость", - пояснил Вайводс.

Но тогда возникает резонный вопрос: о чем думали, когда устанавливали столбики? Насколько продуманным было такое решение?

"В тот момент не было известно о таких изменениях дорожного движения. Решение о централизованной чистке улиц было принято лишь в прошлом году, во второй половине года. Организация дорожного движения - как кровообращение, оно меняется, оно течет, - отметил Вайводс. - Столбики являются частью организации дорожного движения, при такой схеме они не нужны, поэтому были демонтированы".