С уменьшением числа пациентов с Covid-19 в больницах выросло число других пациентов

Госпитализированных с коронавирусом стало значительно меньше, чем зимой и весной, но освобожденные ими койки занимают пациенты с другими болезнями, сообщает LETA.

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Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле призвала жителей, пока это возможно, не откладывать поход к семейному врачу и необходимые обследования. Она рассказала, что с отменой ЧС в медицине больницы вернулись к стандартному порядку госпитализации.

Алексей Вишняков, глава клиники неотложной помощи Восточной больницы, сказал, что выросло число госпитализированных с пневмонией, сердечными болезнями и кишечными инфекциями.

Член правления больницы Страдиня Илзе Крейцберга подчеркнула, что за последний месяц не было ни одного случая Covid-19 среди медперсонала, и это заслуга вакцинации.

Сейчас занято всего 27% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом. Больных с коронавирусом принимают в трех клинических университетских больницах Риги и в семи региональных больницах. В случае, если заболеваемость снова существенно вырастет, больницы должны быть готовы в течение трех дней возобновить прием пациентов с Covid-19.