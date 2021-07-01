С уменьшением числа пациентов с Covid-19 в больницах выросло число других пациентов
Foto: F64

Госпитализированных с коронавирусом стало значительно меньше, чем зимой и весной, но освобожденные ими койки занимают пациенты с другими болезнями, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле призвала жителей, пока это возможно, не откладывать поход к семейному врачу и необходимые обследования. Она рассказала, что с отменой ЧС в медицине больницы вернулись к стандартному порядку госпитализации.

Алексей Вишняков, глава клиники неотложной помощи Восточной больницы, сказал, что выросло число госпитализированных с пневмонией, сердечными болезнями и кишечными инфекциями.
Член правления больницы Страдиня Илзе Крейцберга подчеркнула, что за последний месяц не было ни одного случая Covid-19 среди медперсонала, и это заслуга вакцинации.

Сейчас занято всего 27% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом. Больных с коронавирусом принимают в трех клинических университетских больницах Риги и в семи региональных больницах. В случае, если заболеваемость снова существенно вырастет, больницы должны быть готовы в течение трех дней возобновить прием пациентов с Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро