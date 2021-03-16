С уменьшением количества больных Covid-19 Восточная больница готова расширить ассортимент услуг

В последние недели количество пациентов с Covid-19 в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) уменьшилось, поэтому больница высвободила некоторые ресурсы и готова постепенно расширять спектр оказываемых услуг, рассказал в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель правления больницы Имант Паэглитис.

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По его словам, хотя общее количество госпитализированных пациентов с Covid-19 сокращается, растет число тяжелых случаев, то есть пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Лечение плановых пациентов в больнице по-прежнему строго ограничено — это только те люди, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, и, если не лечить их немедленно, здоровью может быть нанесен существенный вред, сказал Паэглитис.

На вопрос, готова ли больница расширять спектр предоставляемых услуг по мере уменьшения числа пациентов с Covid-19, Паэглитис ответил утвердительно, заявив, что ждет соответствующих указаний от Министерства здравоохранения. "В настоящее время ресурс немного высвободился, и мы ждем каких-то распоряжений от Минздрава, когда мы сможем постепенно возобновить услуги дневных стационаров и плановые услуги", — сказал Паэглитис.

На вопрос, в какой степени должно сократиться количество стационарных пациентов с Covid-19, чтобы больница могла постепенно возобновить оказание приостановленных услуг, Паэглитис ответил, что это, скорее всего, будет самостоятельным решением каждой больницы.