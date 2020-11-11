С вакциной Pfizer могут возникнуть проблемы из-за специфического оборудования для хранения

Доступность вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTec может оказаться осложненной, так как препарат требует специфического оборудования для транспортировки и хранения, сообщает издание Bloomberg. Оно есть даже не во всех богатых странах. Латвия в случае необходимости могла бы купить такое оборудование, но в первую очередь рассчитывает на вакцины других производителей.

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Вакцина Pfizer/BioNTec, показавшая хорошие предварительные результаты в третьем этапе испытаний, требует очень низкой температуры для ее хранения и транспортировки — не менее минус 70 градусов по Цельсию. После разморозки ее надо использовать в течение пяти дней.

Опрошенные изданием Bloomberg эксперты считают, что это может стать серьезным препятствием для распространения вакцины, так как такие морозильные установки доступны далеко не везде. Кроме того, это может увеличить риски порчи вакцины и создать ряд проблем при доставке вакцины конечному потребителю. Создание необходимой инфраструктуры может оказаться крайне дорогостоящим и ее смогут себе позволить только самые богатые страны.

В Латвии такие морозильные установки раньше были у оптового торговца лекарствами SIA "Vakcīna", рассказала Delfi специалист по продажам предприятия Дита Биндере. На данный момент договор закончился и нужды в такой установке до сих пор не было. "Если будет необходимость, то будем смотреть", — прокомментировала Биндере потенциальную поставку вакцины Pfizer в Латвию. Она отметила, что в таких холодильниках, какие были в распоряжении предприятия, нельзя хранить миллионы доз. "Если вакцину будет закупать государство, то оно должно будет позаботиться о создании необходимой инфраструктуры", — сообщила Биндере.

Директор Государственного агентства лекарств Янис Звейниекс в разговоре с Delfi сказал, что отсутствие холодильников, работающих на жидком азоте не только латвийская проблема. Таких устройств нет в Швеции, Франции, Германии и многих других странах Европы. Тем не менее, он считает, что в случае необходимости, Латвия может приобрести оборудование - этим займется Национальная служба здравоохранения. Звейниекс указал, что не знает, сколько оно может стоить, а также, что правительство Латвии еще не решило, будет ли закупать вакцину Pfizer/BioNTec. "Крайне вероятно, что будет."

"Сейчас мы постепенно говорим со всеми производителями", — отметил Звейниекс. В первую очередь Латвия рассчитывает на вакцину AstraZeneca, которая не требует специфического оборудования для хранения. Кроме нее, речь идет о закупке вакцины Johnson & Johnson и Sanofi. Звейниекс заверил, что Латвия без вакцины не останется — закупленные Еврокомиссией вакцины будут пропорционально распределены по странам ЕС.

Как уже сообщалось, производитель лекарств Pfizer заявил, что анализ ранних данных третьего этапа испытаний вакцины от Covid-19 показали 90% эффективность. В ходе дальнейших испытаний уровень эффективности может снизиться, предупреждают ученые. 11 ноября Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса, как только будет доказана ее безопасность и эффективность. Латвия может получить эту вакцину одновременно с остальными странами ЕС.