С воскресенья в Латвию более не будет поступать электричество из России

Биржа торговли электроэнергией Nord Pool решила с воскресенья, 22 мая, прервать сотрудничество с российской компанией Inter Rao, продающей электричество, сообщают иностранные масс-медиа. Это означает, что уже с воскресенья в страны Балтии, в том числе, в Латвию не будет поступать российского электричество.

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Латвийские ответственные учреждения и компании пока не прокомментировали решение Nord Pool, но некоторые эксперты сообщили Delfi, что перебои с подачей электроэнергии из России не должны повлиять на энергетический сектор страны. Поскольку сейчас Латвия производит больше электроэнергии, чем потребляет, а объем электроэнергии, поставляемый Россией, относительно мал.

Согласно информации, опубликованной АО Augstsprieguma tīkls, в апреле этого года потребление электроэнергии в Латвии составило 582 651 мегаватт-час (МВтч). Всего в апреле в Латвии было выработано 657 689 МВтч электроэнергии, а импорт электроэнергии из России составил 209 113 МВтч или на 5% меньше, чем месяцем ранее.

Уже в пятницу, 20 мая, Министерство энергетики Литвы распространило заявление о том, что Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией, поставляемой в страны Балтии компанией Inter Rao.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в сообщении для СМИ, что решение Nord Pool еще больше укрепляет путь к энергетической независимости Литвы, а также является выражением солидарности с Украиной.