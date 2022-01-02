С выгоранием регулярно сталкиваются более половины жителей Латвии. Что с этим делать?

В последние годы выгорание стало серьезной проблемой. Пандемия Covid-19 этому только способствует. Более половины (58%) жителей Латвии сталкиваются с симптомами выгорания (23% — часто, 35% — иногда). Еще 28% опрошенных сталкиваются с выгоранием редко, 11% — никогда не сталкиваются, а 3% жителей "трудно сказать". Об этом свидетельствуют результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с центром общественного мнения SKDS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один из главных факторов выгорания — длительный стресс. Главные симптомы выгорания — усталость, изменение поведения и отношения, а также ухудшение качества выполняемой работы.

В ситуации, когда многие работают из дому, часто наблюдается потеря мотивации и сильная усталость, рассказала фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня. Чаще всего на проблему указывает "удлинение" времени работы за счет свободного времени. Например, находясь дома во время локдауна или работая удаленно, мы отвечаем на связанные с работой э-мейлы также в нерабочее время, выполняем другие рабочие обязанности.

Фармацевт отметила, что в аптеке люди все чаще спрашивают успокоительные средства и средства для укрепления нервов. Это позволяет сделать вывод, что выгоранию все больше способствуют эмоциональное напряжение и повседневный стресс.

Чаще "выгорают" женщины, молодежь и жители столицы

По результатам опроса, с выгоранием чаще сталкиваются женщины. 27% опрошенных женщин часто сталкиваются с симптомами выгорания, 37% — иногда, 25% — редко, а никогда — 6%. В то же время среди опрошенных мужчин с выгоранием часто сталкиваются 19%, иногда — 32%, редко — 31%, 15% — никогда не сталкиваются.

Среди разных возрастных групп больше всего с выгоранием сталкиваются респонденты в возрасте от 25 до 34 лет: 32% — часто, 40% — иногда; 19% — редко, 7% — никогда не сталкиваются, а 2% ответили "трудно сказать". Меньше всего с выгоранием сталкиваются пожилые респонденты в возрасте от 64 до 75 лет: 10% — часто, 34% — иногда, 32% — редко, 18% — никогда не сталкиваются, а 6% ответили "трудно сказать".

Чаще других с выгоранием сталкиваются рижане: среди опрошенных жителей столицы 26% сталкиваются с симптомами выгорания часто, 35% — иногда, 26% — редко, 10% — никогда не сталкиваются, а 2% ответили "трудно сказать".

Меньше всех с выгоранием сталкиваются жители Курземе (19% — часто, 33% — иногда, 33% — редко, 11% — никогда не сталкиваются, 3% ответили "трудно сказать").

Как не выгореть?

Для снижения риска выгорания во время работы из дому прежде всего нужно спланировать свое время и рабочий день так, как если бы вы работали очно, рассказала фармацевт Озолиня.

Запланируйте больше прогулок на свежем воздухе, упорядочьте график приемов пищи, ведь работая из дому, мы забываем правильно питаться. Занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе позволят упорядочить мысли и вдохновят на новые идеи. Важно также следить за режимом здорового сна.

Рекомендуется отказаться от вредных привычек, например — от курения, а также стараться употреблять меньше алкоголя. Чтобы уменьшить послеобеденную усталость, во время обеда потребляйте больше белков и углеводов, которые восстановят энергетические резервы организма. Пейте меньше кофе, больше — воды.

Пообещайте себе в Новом году больше заботиться о себе и своем эмоциональном самочувствии, рекомендует фармацевт. Постарайтесь изменить ритм жизни, чтобы отдохнуть — отправьтесь в незапланированный отпуск, найдите время для себя и своих хобби. Планируйте свободное время и каждый день старайтесь делать то, что вас хоть немного радует. Это может быть просмотр хорошего фильма, чтение интересной книги или приятная беседа.

Научитесь говорить „нет" и устанавливать свои приоритеты. Возможно, в Новом году вы захотите заняться чем-то новым, например, медитацией.

В опросе о выгорании участвовали 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.