С января билет на одну поездку в общественном транспорте будет стоить два евро

Комитет сообщения Рижской думы в понедельник, 7 ноября поддержал билетную реформу, которая предусматривает существенное повышение стоимости одной поездки. Стоимость билета будет повышена на неполных 74% - с нынешних 1,15 евро до 2 евро.

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В рамках реформы будет сокращено количество видов билетов - вместо нынешних 135 типов билетов теперь будет шесть.

При этом будет возможность приобрести разовый билет дешевле 2 евро. Будет введено два временных билета - 90-минутный стоимостью 1,5 евро и 24-часовой стоимостью пять евро.

Трехдневный билет обойдется в восемь евро, пятидневный - в 10 евро, а проездной на месяц - 30 евро.

Таким образом значительные изменения будут внесены в стоимость месячных билетов, которые подешевеют на 40% - с нынешних 50 евро до 30 евро.

Планируется сохранить скидки для студентов, педагогов и медицинского персонала. Для этих лиц будет действовать скидка в размере 50% на приобретение месячного проездного. Однако, важно отметить, что стоимость проездного для отдельных категорий пассажиров, например, педагогов и студентов в рамках реформы вырастет. Например, сейчас для учителей проездной на месяц стоит 10 евро (на все дни) и 8 евро (на рабочие дни). В рамках реформы останется только один вид месячного проездного - за 30 евро. Учитывая 50% скидку, общая стоимость составит 15 евро. Аналогичная ситуация со студентами, которые раньше покупали проездной за 10 евро - теперь им придется платить за него 15 евро.

Никаких изменений не ожидается для категорий пассажиров, в отношении которых действует 100% скидка - как и раньше пенсионеры, школьники и люди с инвалидностью смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Новинка - 100% скидка для работающих пенсионеров.

Новая система билетов вступит в силу с 31 декабря. Учитывая, что по праздникам общественный транспорт в Риге бесплатный, реально система заработает 2 января. При этом планируется установить 60-ти дневный переходный период, во время которого будут действительны и старые билеты, приобретенные до 31 декабря.

Окончательное решение о билетной реформе Rīgas satiksme будет принято на заседании Рижской думы.