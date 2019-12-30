С января движение трамваев по Брасскому мосту закрыто не будет, хотя ранее об этом предупреждали строители, сообщили в Департаменте сообщения. В настоящий момент он проводит уже третье исследование рынка, результаты которого будут рассмотрены не ранее 6 января, пишет портал lsm.lv.

Как уже ранее писал портал Delfi, из-за невозможности сработаться с Департаментом сообщения Рижской думы и договориться о проведении работ по консервации Брасского моста компания Kauno tiltai грозит с 1 января 2020 года закрыть трамвайное движение на мосту.

Весной, то есть уже после начала реконструкции Брасского моста, ответственные службы пришли к выводу: проект не был разработан с учетом недостаточной несущей способности для низкопольных трамваев. В результате Рижской думе предстояло принять решение — дополнить имеющийся строительный проект или строить мост заново.

В сентябре этого года было достигнуто соглашение, что реконструкция моста будет продолжена в рамках существующего разрешения на строительство, новая закупка проводиться не будет и работу продолжит уже нанятый строитель — литовское предприятие Kauno tiltai.

Департамент сообщения проводил исследование рынка дважды, полагая, что Kauno tiltai просит за свои услуги намного больше денег, чем они стоят на самом деле.

На данный момент департамент проводит исследование рынка уже в третий раз, обратившись к большему числу претендентов, чем ранее. Исследование департамент планировал завершить до 30 декабря, но сроки перенесены на неделю, то есть до 6 января.

Поскольку предприятие Kauno tiltai является ответственным за стабильность и безопасность моста, правление компании заявило: если до 1 января дума не подаст информацию о начале работ по консервации или мониторингу технического состояния моста, предприятие закроет Брасский мост для движения любого вида транспорта, включая общественный. В свою очередь, если самоуправление не согласиться на перекрытие моста для всех видов транспорта, Kauno tiltai "вернет мост самоуправлению", правда, без установленных во время строительства технических средств для организации дорожного движения.

Ситуация изменилась. Руководитель латвийского представительства Kauno tiltai Миндаугс Казакевичс сказал, что 1 января строители не закроют движение трамваев по мосту. Но это произойдет в тот момент, когда будет констатирована угроза для жизни людей.