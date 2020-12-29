С января Италия и Германия будут выполнять миссию воздушного патрулирования в Балтии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С января в течение трех месяцев военно-воздушные силы (ВВС) Италии и Германии будут выполнять миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтии, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

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55-й ротацией миссии с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе будет командовать Италия, поддержку с базы ВВС в эстонском Эмари будет оказывать Германия. Военные двух государств будут выполнять миссию на истребителях Eurofighter Typhoon.

В середине декабря на базе в Шяуляе была проведена символическая церемония смены контингентов.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса. После событий на Украине в 2014 году миссия была усилена.

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LETA

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LETA

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