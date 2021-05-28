С января на границах Латвии обнаружили более 130 поддельных ковид-тестов

С 15 января сотрудники Погранохраны зафиксировали 134 попытки пересечь границу Латвии с поддельным тестом на Covid-19. Два таких случая было зафиксировано 27 мая.

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Чаще всего поддельные или не соответствующие требованиям тесты на границе предъявляли граждане Украины (47 случаев), а также граждане Латвии (29) и Литвы (23).

"Тенденция такова: пограничники фиксируют случаи подделки все чаще. В первые месяцы таких случаев не было, сейчас это происходит чаще, и доминируют граждане Украины. Не могу сказать, каким образом они получают эти тесты, но анализы во всяком случае не сдают", — цитирует слова представителя Погранохраны Кристине Петерсоне LSM.lv.

C 1 июля на территории ЕС начинает действовать цифровой сертификат, который будет более надежным, чем нынешние тесты.