С завтрашнего дня Госполиция начнет использовать форму нового образца

Госполиция информирует, что с субботы, 1 августа, сотрудники патрульной полиции, Дорожной полиции и ответственной за конвоирование структуры начнут использование форменной одежды нового, современного образца. Однако отмечается — полный переход на новую форму завершится лишь в 2024 году, и до этого времени можно будет встретить полицейских как в одежде уже привычного вида, так и в форме нового дизайна.

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Форма разработана модельером Бруно Бирманисом, в закупке на право пошива новой формы победила компания SRC Brasa. Согласно публично доступной информации, сумма договора составила до 2,4 млн евро.