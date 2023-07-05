SAB должен решить, выдавать ли министру земледелия Шмитсу допуск к гостайне

Бюро по защите Сатверсме (SAB) до сегодняшнего дня, среды, 5 июля, должно было принять решение о том, выдавать ли министру земледелия Дидзису Шмитсу ("Объединенный список") допуск к государственной тайне, сообщает агентство LETA.

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Шмитс остается единственным министром, который до сих пор не получил такой спецдопуск. При этом правительство

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сказал в интервью TV3 сказал, что в его распоряжении еще нет информации о решении SAB, поэтому он ждет этого вердикта и от этого зависят дальнейшие действия.

Если допуск не будет выдан, Шмитс не сможет работать в Кабинете министров, подчеркнул премьер.

Закон "О государственной тайне" гласит, что проверка проводится в течение трех месяцев. Если в силу объективных причин сроки соблюсти не удается, проверка может быть продлена еще на три месяца.

Допуск к гостайне необходим всем министрам. Второе правительство Кришьяниса Кариньша было утверждено еще 14 декабря прошлого года. Фактически с момента вступления Шмитса в должность министра прошло уже более полугода.

Ранее, во вторник, 4 июля что правление оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян приняло решение инициировать в Сейме отставку министра земледелия Дидзиса Шмитса, указав на его бездействие и неспособность министра ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания.