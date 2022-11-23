SAB предотвратило планы российских пранкеров связаться с Кариньшем, а также прикинуться Левитсом

В контексте напряженной геополитической ситуацией, возникшей после падения в Польше ракеты, у российских пранкеров был план — связаться с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") от имени президента страны Эгила Левитса, однако Бюро по защите Сатверсме (SAB) вовремя предотвратило этот замысел, сообщает агентство LETA.

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Реализуя свои операции влияния, Россия активно использует различные техники манипуляций, в том числе, пытается организовывать телефонные разговоры с государственными должностными лицами, имитируя, что собеседник "на другом конце провода" — тоже политик, значимое лицо. Делается это с целью дискредитации должностных лиц, пояснило SAB.

В России, напомним, такие розыгрыши, носящие название "пранк", ранее были распространены и в масс-медиа — жертвами становились, например, деятели культуры.

В контексте ситуации с упавшей в Польше ракетой были констатированы попытки организовать подобного рода фальшивые телефонные беседы-розыгрыши между президентом Латвии Эгилом Левитсом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергсом. Мошенники также планировали, выдав себя за президента Польши Анджея Дуду, связаться с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

SAB своевременно проиформировало государственных должностных лиц о таких манипуляциях, и реализация подобных планов была устранена.

Известно, что вскоре после инцидента с ракетой, упавшей на территории Польши, Анджей Дуда получил фальшивый звонок от пранкера, который выдавал себя за президента Франции Эммануэля Макрона. Позже запись этого разговора в интернете опубликовали самые известные российские пранкеры — Вован и Лексус.

SAB напоминает, что ранее представители как латвийских масс-медиа, так и государственных учреждений уже сталкивались с подобными ситуациями. Например, в прошлом году российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), выдавая себя за соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, предлагали телефонные интервью и видеовстречи.

Хотя Вован и Лексус позиционируют себя как независимые активисты, по оценке SAB, деятельность пранкеров координируется, полностью отвечает политическим интересам Кремля и включена в целенаправленные операции влияния, реализуемые Россией.

SAB призывает латвийские государственные учреждения, негосударственные организации и масс-медиа сохранять бдительность — тщательно оценивать и проверять потенциальные проекты сотрудничества и партнеров по диалогу, чтобы случайно не стать жертвами манипуляций.

Как уже сообщалось, в прошлый вторник, 15 ноября, в Польше недалеко от границы с Украиной упала ракета, что привело к гибели двух людей. Происхождение ракеты до конца не выяснено, однако одна из версий — возможно, это украинская ракета, ошибочно залетевшая на территорию Польши, и соответстственно, страны НАТО. В первые часы после того, как стало известно о падении ракеты, звучали версии, что ракета — российская. В том числе, по этому поводу высказывались и латвийские политики. Сейчас расследование инцидента продолжается.