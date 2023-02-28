SAB: режим Путина внутриполитически сейчас силен, как никогда

Режим президента России Владимира Путина в настоящее время внутри страны сильнее, чем когда-либо прежде, и почти наверняка Путин будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в 2024 году, а до тех пор постарается обеспечить хотя бы минимальные победы на поле боя в Украине, говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) за прошлый год.

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Из-за неудачной войны в Украине режим Путина вынужден уделять много внимания управлению рисками и угрозами, а также мобилизации ресурсов на всех уровнях. В результате и без того обширные ограничения и репрессии против недовольных достигли почти тоталитарного уровня. С другой стороны, российская элита, вопреки некоторым ожиданиям, еще теснее консолидировалась вокруг Путина как гаранта существующей системы, а значит, влияния и благополучия ее представителей.

В целом события и итоги прошедшего года показывают, что у России будет достаточно ресурсов для продолжения боевых действий, по крайней мере, в следующем году, считает SAB.

Также несмотря на проблемы, вызванные войной, путинский режим стабилен, и его существованию ничего не угрожает, по крайней мере в ближайшей перспективе. Приоритетом номер один для Путина и правящей элиты больше чем когда-либо является сохранение власти. Компромиссов для реализации этой цели нет и не будет допущено в будущем.

После полномасштабного вторжения России в Украину в публичном пространстве Латвии и других стран иногда встречаются мнения о децентрализации России и упадке власти Путина. По оценке SAB, реальная ситуация скорее обратная: внутри страны, по крайней мере, на данный момент, режим Путина сильнее, чем когда-либо прежде. В результате длительной и стремительно усиливающейся репрессивной политики в прошлом году режим обеспечил практически полный контроль и доминирование в российском информационном пространстве.

Выражение мнений, не соответствующих интересам режима, строго контролируется и наказывается. Политическая оппозиция уничтожена. В результате пропаганды и репрессий большая часть общества запугана и апатична, дистанцируется от политически острых тем.

Ядро элиты в значительной степени поддерживает Путина и контролирует все основные инструменты власти, от законодательной и судебной власти до исполнительной власти, такой как армия, службы безопасности и разведки. В отчете говорится, что элиты, недовольные войной и ее последствиями, вынуждены смириться или покинуть Россию и, в лучшем случае, потерять статус и благосостояние.

Конфликт Минобороны и Пригожина

Усилия и действия Путина по сохранению власти временами могут выглядеть как слабость режима. Так было, например, в публичном конфликте между Минобороны России и ультранационалистом Евгением Пригожиным. Однако произошедшее скорее еще раз пролило свет на природу путинского режима — Путину приходится уравновешивать и согласовывать интересы различных представителей элиты и группировок, не давая ни одной из них подавляющего преимущества.

Пригожин полностью зависит от ресурсов, предоставляемых режимом, и действует в установленных Путиным границах, более того, логично, что по мере роста роли Пригожина, в том числе в особенно важной для Путина зоне войны, эти границы будут расширяться.

В то же время Пригожин — фигура неоднозначная даже по российским меркам, и шансов на то, что он займет официальную должность на федеральном или даже региональном уровне, очень мало. Конкуренция между элитами или их группами является неотъемлемой чертой путинского режима и не угрожает его положению, говорится в отчете SAB.

Путин относительно здоров, в основе его действий — реваншистская ностальгия

Почти наверняка у 70-летнего Путина есть проблемы со здоровьем, но в целом он считается относительно здоровым — как физически, так и психически. Учитывая взгляды и убеждения Путина, его действия рациональны и закономерны. По оценке SAB, в основе этих взглядов лежит реваншистская ностальгия по советской империи, ярко выраженный и все еще растущий консерватизм, а также догматическая вера в то, что Россия была обманута после распада СССР и постоянно находится под угрозой.

На вершине путинской иерархии ценностей находятся физическая сила, превосходство, лояльность и единомыслие. Для него характерно ярко выраженное отсутствие эмпатии. В целом Путин — относительно типичный автократ с посредственными способностями, главная цель которого — удержаться у власти как можно дольше, считает SAB.

Разрыв между придуманной российской пропагандой и реальной личностью Путина продолжал быстро увеличиваться в прошлом году. Становилось все более очевидным, что российский лидер боится общества и готов участвовать только в стерильном и заранее срежиссированном взаимодействии с ним.

Путину не хватило харизмы и мужества, чтобы сообщать россиянам плохие новости или непопулярные решения. В основном их доверяли подчиненным, оставив для Путина только хорошие новости. Все более яркой становилась модель власти, при которой искусственный лидер, физически и идеологически изолированный от внешнего мира, получает искусственную общественную поддержку в искусственном избирательном процессе.

Мобилизация и эффект санкций

Вопреки первоначальному замыслу Путина, война, которую он начал против Украины, стала внутриполитической проблемой и испытанием для России. Взрывы и разрушения, вызванные войной, достигли не только приграничных с Украиной регионов России, но и более отдаленных районов и ранее незаконно аннексированного Крыма.

Кроме того, тот факт, что Украина имеет возможность атаковать Россию на ее территории, создавал и будет создавать дополнительную нагрузку на российские силовые структуры, особенно на ФСБ. Присутствие войны усиливалось введением усиленных режимов безопасности на всей территории России и широкой мобилизацией — сначала скрытно, а после 23 сентября прошлого года и открыто.

Несмотря на хаос и нетрадиционные методы, такие как привлечение дворников к раздаче мобилизационных повесток или массовую мобилизацию заключенных, режиму удалось мобилизовать несколько сотен тысяч человек для войны в Украине. Однако мобилизация пролила свет на низкую мотивацию населения России добровольно умирать за безумные амбиции узкого круга элиты.

Также мобилизация выявила удивительно бедное материальное обеспечение формально второй по силе армии мира — мобилизованным приходилось приобретать за свой счет не только обмундирование, но и оружие.

Западные санкции первоначально стали шоком для российской экономики. Однако в целом, прежде всего в результате высокой цены на энергоресурсы и решительной политики Центрального банка, экономика России, по крайней мере, в краткосрочной перспективе сохраняла условную устойчивость.

В целом ожидается, что спад в российской экономике продолжится еще около полугода, после чего наступит затяжная стагнация, постепенная деградация и усиление зависимости от азиатских стран, прежде всего Китая.

Основными факторами, которые хотя бы в этом году обеспечат достаточность финансовых ресурсов, станут повышение налогов, использование резервов и заимствование на внутреннем финансовом рынке, что по сути предусматривает так называемое печатание денег.

Ожидается, что из-за войны и мобилизации трудовые проблемы в России будут все больше обостряться и она будет становиться все более зависимой от гастарбайтеров из соседних стран, прогнозируется в отчете SAB.

Путин будет баллотироваться

Почти наверняка Путин будет баллотироваться на предстоящих в 2024 году президентских выборах, а до тех пор постарается добиться хотя бы минимальных побед на поле боя, чтобы преподнести их публике и элите как свой успех. Скорее всего, он объявит о своем участии в выборах в конце этого года.

Невелика вероятность того, что президентские выборы могут быть отложены из-за войны и связанных с ней ограничений. В следующем году России тоже придется считаться с нанесенными Украиной ударами по российской территории, и весьма вероятно, что их количество даже возрастет.

Путин также, вероятно, проведет новую мобилизацию, чтобы отправить десятки тысяч россиян на верную смерть, в то время как сам продолжит управлять страной с помощью видеотрансляций, говорится в отчете SAB.