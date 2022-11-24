SAB: в нынешней ситуации возможность смены власти в России — низкая

Возможность государственного переворота в России оценивается как низкая, не ожидаются и массовые общественные беспорядка, говорится в новом аналитическом докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB), пишет агентство LETA.

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С февраля этого года в различных масс-медиа все чаще звучат предположения версии о возможных политических изменения во власти России. В том числе о том, что президент России Владимир Путин может потерять власть, высказываются и идеи об экономическом и региональном кризисе в РФ.

В новом обзоре SAB комментирует эти допущения.

Российский режим — результат 20-летней консолидации власти вокруг Путина

Политическая система России долгое время была относительно стабильной. Однако война в Украине, а особенно ее затягивание и сопротивление Украины и стран Запада, усилили напряжение не только в обществе, но и в политической элите страны. Режим применяет различные тактики для сохранения статус-кво, но существуют и долгосрочные риски.

Нынешний политический режим в России — результат более чем 20-летней консолидации власти с четким центром власти в лице президента России Путина. Авторитет президента в рамках существующего режима проистекает из широких полномочий, предоставленных этому посту во внутренней и внешней политике страны, а также из роли Путина, выступающего в качестве баланса между влиянием различных политических и экономических групп интересов с целью предотвращения того, чтобы какая-либо группа достигла доминирующего положения, считает SAB.

SAB поясняет, что группы влияния, образующие систему, и их взаимоотношения не статичны и группы могут попеременно конкурировать или сотрудничать, в том числе формировать коалиции, тем самым меняя свою способность влиять на политику.

Одна из задач сложившейся системы — обеспечить стабильность и изолировать своего лидера Путина от критики, вместо этого презентуя его обществу как успешного лидера и защитника России и, соответственно, российского общества.

Борьба элит и здоровье Путина

Слабое место существующего режима — быстрая и системная нестабильность в ситуации, когда президент уже не способен или не считается способным в полной мере защищать интересы государства или влиятельных групп. В существующей и уже давно построенной вокруг Путина системе отсутствуют внутренние процедуры, как действовать в случае смены существующего лидера, что может в такой ситуации привести к борьбе за то, какая из группировок будет контролировать позицию президента, считает SAB.

Учитывая то, в каком узком кругу принимались решения о военном вторжении России в Украину, а также последующие неудачи этой операции, война России на Украине оказывает давление на позиции Путина и сложившуюся систему. Это вынуждает представителей ряда групп влияния более открыто выражать свое недовольство группами, ответственными за ведение войны. Однако публичная критика Путина по-прежнему опасна, хотя отдельные случаи в публичном пространстве все же наблюдаются.

В SAB считают, что вероятность государственного переворота в России в нынешней ситуации невелика. Существующая конкуренция и рознь между группами, связанные с политическим оппортунизмом, фактически происходят в рамках сложившейся системы, но не угрожают существованию стратегического политического курса или системы.

Сейчас элиты стараются не брать на себя ответственность за неудачи, и на этом фоне сторонники агрессивной войны пытаются увеличить свой политический капитал и влияние не только на поле боя, но и внутри страны. В то же время главными "козлами отпущения" становятся Министерство обороны и Вооруженные силы России, что ослабляет их позиции и делает привлекательной мишенью для амбиций других оппортунистов.

В нынешних условиях расчет элиты на достижение выгоды делает бунт против режима слишком рискованным, чтобы его можно было оправдать. Чтобы не угрожать своим нынешним позициям и доступу к ресурсам, элита в целом вынуждена приспосабливаться к существующей ситуации, в том числе путем консолидации вокруг Путина.

Расчеты элит могут претерпеть изменения в случае неудач российских вооруженных сил на поле боя. Это может потребовать пересмотра расчетов соотношения риска и выгоды, поскольку элиты не хотят оказаться в роли проигравших. На действия элиты может также повлиять быстрое ухудшение здоровья Путина, что сказалось бы на его способности руководить страной. Но на данном этапе нет оснований предполагать, что здоровье Путина будет угрожать стабильности режима.

Ставка на пассивность и конформизм общества

В последние годы Кремль предпринял агрессивные шаги против любой формы политической оппозиции и независимых масс-медиа, резко ограничив их возможности участвовать в принятии решений и влиять на стратегический курс России. Аргументы о выживании России и борьбе с "предателями России" регулярно используются во внутриполитической риторике, напоминает SAB.

Все эти факторы удерживают потенциальных активистов от действий, заблаговременно очерняется любой, кто возражает против политики Кремля. Это иллюстрирует и объявленная в России мобилизация, которая способствует и будет способствовать общественному недовольству наряду с социально-экономической напряженностью в России. Однако без лидеров оппозиции и сильных независимых масс-медиа российское общество склонно не бороться, а напротив, приспосабливаться к ситуации, чтобы избежать ответной реакции со стороны режима. По этой причине в настоящий момент не ожидается массовых общественных волнений, хотя локальное недовольство иногда проявляется и не может быть исключено в будущем. Необходимость обеспечения общественного конформизма и политической апатии — одна из причин, по которой спецслужбы и службы безопасности укрепили свои внутриполитические позиции на фоне продолжающейся войны, поясняет SAB.

Распад России вряд ли возможен

Потенциальная политическая нестабильность также вызывает дискуссии о возможном территориальном распаде России, но и такой сценарий сейчас считается маловероятным. В некоторых районах, таких как Северный Кавказ и национальные республики, хотя и есть семена сопротивления, особенно на основе этнорелигиозных отличий от России в целом.

Однако регионы России в целом тесно связаны с государством и зависят от него, например, финансово и энергетически. Примечательно, что регионам также не хватает инструментов и опыта самостоятельного политического управления. Руководство регионов подчиняется Москве, что ограничивает возможности регионов действовать автономно. Требования автономии или даже независимости могут возникнуть в случае ослабления позиций Москвы, например, в результате внутриполитической борьбы, что также повлияет на способность разведки и служб безопасности контролировать местное население.

Экономика: стабилизировать удастся, но есть угроза развитию

В экономическом плане России до сих пор удавалось обеспечивать финансовую стабильность, во многом благодаря высоким ценам на энергоресурсы. Но постоянная необходимость забирать ресурсы на стабилизацию экономики в сочетании с растущими расходами на войну означает, что расходы России начинают превышать ее доходы. Ожидается, что тенденция сохранится в течение нескольких лет.

Чтобы компенсировать такой спад, Россия сделала сбережения, также существует возможность мобилизовать экономические ресурсы. Это открывает перед Россией возможности для покрытия упущенной выгоды, но в то же время ставит под угрозу дальнейшее развитие экономики.

Внешняя политика России останется прежней

В целом, ситуация, при которой власть в России сменится при потери Путиным поста по состоянию здоровья или в результате государственного переворота, на данный момент оценивается как маловероятная. По мнению SAB, российская элита частично консолидировалась вокруг Путина как гаранта существующей системы.

Пока сохраняется существующая российская политическая элита, изменений во внешнеполитическом курсе России также не предвидится. Режим будет продолжать принимать меры, чтобы не потерять контроль над своей мнимой сферой влияния, и будет предпринимать действия по влиянию на политику других стран в желаемом Россией направлении.