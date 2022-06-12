Sadales tīkls: грозы вызвали сотни повреждений электролиний
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Латвийский оператор системы распределения электроэнергии АО "Sadales tīkls" устранил 265 повреждений электросети, вызванных грозой в выходные дни, сообщили представители компании.

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В том числе работники предприятия устранили ущерб, причиненный сильной грозой в пятницу, 10 июня 84 точкам среднего напряжения и 181 точке низкого напряжения. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех потребителей.

Самые значительные повреждения зарегистрированы в восточной и северной части Латвии. Повреждения электросетей в основном были вызваны деревьями и ветвями, упавшими на линии электропередач, а также удары молнии повредили опоры и другие элементы электросети.

Всего в стране над устранением повреждений работало более 50 бригад.

Как сообщалось, из-за грозы вечером в пятницу, 10 июня, в восточной части Латвии было нарушено электроснабжение примерно 6800 клиентов АО "Sadales tīkls". Наиболее крупные отключения электроэнергии зарегистрированы в Резекненском, Даугавпилсском, Лудзенском, Балвском, Краславском и Прейльском краях.

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